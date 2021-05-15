Doğum borçlanması yapanlar dikkat! | 15 Mayıs 2021

01.01.1980 tarihinde sigortalı oldum. 10.03.1965 doğumluyum. 1400 gün primim var. 3 çocuğum bulunuyor. Borçlanma ile aşağı yukarı 3600 prim günüm tamamlanıyor. Hemen emekli olabilir miyim?

Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. 3600 prim günün tamamlanmasına 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz.

Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan bayanlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaş-kademeye girmeden emekli olabilmektedir. Siz 3 çocuğa borçlanıp, 40 günlük daha prim ödeyip 3600 güne ulaşarak prim gün sayısını tamamlayın ve hemen emeklilik talebi verin.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? A.Ç.

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 yılına kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? K.Ü.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.