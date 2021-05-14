Tazminat ödenmezse izlenecek yol | 14 Mayıs 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Bana tüm yolları yazar mısınız? A.S.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise iş mahkemesinde dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.

Asgari ücretle çalışıyorum. İşveren asgari ücretin artmasından başka maaşlarımıza zam vermek zorunda değil mi? 5...746323 Nolu SMS

Çalışanların en büyük eksikliklerinin başında işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumamaları geliyor. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir.

Sizin de iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretiniz de asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. Asgari ücretin artması ücretinize gelen artışı sağlayacaktır.