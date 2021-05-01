İşe başlangıcı askerden önce olanlar dikkat! | 1 Mayıs 2021

SSK giriş tarihimden önce askerlik görevimi yaptım. Borçlanmada işe başlangıç tarihi nasıl hesaplanır? R.A.

Askerlik borçlanmasında işe başlama tarihi ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır.

Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Bu kişi 2 aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ettim. İşveren tarafından sözleşmem feshedilirse ihbar tazminatı alır mıyım? N.U.

İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz.

Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir.