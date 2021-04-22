İşten ayrılana izin parası ödenir | 22 Nisan 2021

İşyerimizde 3 yıl süreyle çalışan bir arkadaşımız işten ayrıldı. Çalıştığı süre boşunca hiç yıllık izin kullanmadı. Biz izin parası ödeyecek miyiz? G.Ş.

İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödenir. İşçiye kullanmadığı izinlerin toplamı kadar, yani 3 sene çalışmış ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük izin parası ödenmesi gerekir.

1996 yılında Bağ- Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Son 2 yılda da isteğe bağlı ödedim. Nasıl emekli olurum? N.K.

Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse, son 7 yıla bakılır. Son 7 yılda en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Sizin son 7 yılda en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır.