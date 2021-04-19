Yasaya aykırı sözleşme olmaz | 19 Nisan 2021

Yeni işe giriyorum. Sözleşmede 'Fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir' maddesi var? Böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca işten ayrılma halinde tazminat ödenmeyeceği, işe girerken bu haktan feragat edildiği yönünde de bir hüküm var. Sercan

Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir.

Sözleşmeye 'Fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir', 'Tazminat ödenmeyecektir' şeklinde hükümler konulması halinde, yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır. Bu nedenle korkmanıza ya da dert etmenize gerek yok.

20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997, ne zaman emekli olurum? H.S.

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026'yı beklemeniz gerekmektedir. 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir, 20.12.2025'te emekli olabilirsiniz.