İşçiye İzin yaptırılması şart | 16 Nisan 2021

2 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Yıllık izin kullanmadım. Ne yapabilirim? H.A.

İş Kanunu'na göre; çalışma süresi 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün, 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün, 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

İşveren yıl içerisinde yıllık izin kullandırmak zorundadır. İşveren yıllık izin kullandırmıyorsa ALO 170'e ya da Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirsiniz.

6 ayımı doldurduğum mağazadan izin istedim, vermediler. Çok özel durumlarda mazeret izni hakkımız da yok mu? Recep Y.

Yıllık izne hak kazanmak için işyerinde 1 yıl çalışmış olmak gerekir. Bunun dışında kanunda; işçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin, işçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır.