Sigortasız işçi çalıştırana ceza | 12 Nisan 2021

6 ay önce işyerime SGK denetmenleri geldi ve 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit etti. Bundan dolayı idari para cezası geldi. Ben de bu cezayı ödedim. Ancak 1 ay önce yine işyerimde denetim yapıldı ve yine 2 kişinin sigortasız çalıştığını tutanağa yazdılar. Ben yine bir önceki kadar ceza geleceğini beklerken, bu kez neredeyse bir önceki cezanın 2 katından fazla para cezası geldi. Bir yanlışlık yapılmış olabilir mi? A.G.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 5510 sayılı Kanun'da belirlenmiştir.

Buna göre işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemiş olması nedeniyle sigortasız çalıştırılan her bir işçi için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Burada işyeriniz hakkında uygulanan ceza toplam 4 asgari ücrettir.

Ancak 1 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırıldığına dair yeniden tespit yapılırsa bu kez cezalar artırılarak uygulanır. Dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırdığınız konusunda 6 ay önce de tespit yapılmış olduğu için, her bir sigortasız işçi için uygulanacak ceza 2 asgari ücret değil, 5 asgari ücrettir ve işyeriniz hakkında bu kez toplam 10 asgari ücret ceza uygulanmıştır.

Para cezasının önceki göre daha yüksek olmasının nedeni de budur ve yapılan işlemlerde bir yanlışlık yoktur.

1983 doğumluyum. Sigorta girişim 27.02.2005, Ne zaman emekli olurum? Celal AY

İşe başlama tarihiniz olan 2005 yılına göre, en az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi emeklilik, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.