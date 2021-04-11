İkinci işte çalışmak işverene bağlı | 11 Nisan 2021

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? Z.E.

İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise çalışabilir.

Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir.

Ali Bey, işyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? A.R.

İş kanununa göre, işçinin yazılı onayı olmadan işveren işçiye fazla mesai yaptıramaz. İşçi onay vermişse o yıl için fazla çalışma yapmak zorundadır.

Fazla çalışma yıllık 270 saatten fazla olamaz. Yine iş kanununa göre ücretlerin ve fazla çalışma ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur. Ücretleriniz zamanında ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığına bununla ilgili şikayette bulunabilirsiniz ya da iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.