Geç kalınan süreler maaştan kesilir mi? | 3 Mart 2021

İşveren işe geç kalanların ücretinden iki katı tutarında kesinti yapacağını söyledi. Yasal haklarımız nelerdir? V.G.

İş Kanunu'na göre, işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Bu nedenle işveren, mesai saatlerine riayet etmeyen işçiden çalışmadığı sürenin ücretini kesebilir.

Ancak bu miktarın saat ücretinizin miktarı kadar olması gerekir. Yani 1 saat geç kalmış iseniz 1 saatlik ücretinizi kesebilir. 2 saat geç kalınmışsa 2 saat tutarında kesinti yapabilir. Ancak belirttiğiniz gibi 1 saatlik gecikme yapan çalışandan 2 saatlik kesinti yapılamaz.

1969 doğumluyum, işe başlangıç 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. Toplam 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? S.İ.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.

03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm bulunuyor. Askerliği 27.02.1989 tarihinde yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? İ.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.