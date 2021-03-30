Sigortasız süreler için arabulucuya gidin | 30 Mart 2021

İşyerinde epey bir süre sigortasız çalıştım. 9 ay geçtikten sonra sigortam başlatıldı. Şimdi ben işten ayrılsam, o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? E.D.

Öncelikle belirtmeliyim ki işyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır.

Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.

16.04.1977 doğumluyum. 2 Mart 2000 tarihli SSK başlangıcım var. Mayıs 2001 tarihinde memuriyete başladım. Ocak 2018 tarihinde memuriyetten ihraç edildim. SSK'lı bir işte çalışsam 7000 günden Emekli Sandığı'ndan emekli olabilir miyim? İsmi saklı

Emekli Sandığı'ndan 7000 günle emekli olabilmeniz için 61 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir. Hatta 61 yaşınızı bekleyecekseniz 5400 gün yeterli olacağından prim ödemenize bile gerek yok. Emekli Sandığı'ndan tam emekli olabilmek için 9000 prim gün gereklidir.