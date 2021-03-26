Emekli işe iade edilebilir mi? | 26 Mart 2021

Ben vergi indiriminden emekli oldum. Bir firmada iki yıldır çalışıyorum. Emekliler işten çıkartılırsa mahkemeden işe iade kararı çıkar mı? Bu hak var mı?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, çıkış için geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İşveren sadece işçinin emekli olarak çalıştığını sebep göstererek iş akdini fesh edemez. Bunun üzerine işçi işe iade davası açabilir.

28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? S.Ö.

İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.