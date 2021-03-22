İşyerinin devri izni etkilemez | 22 Mart 2021

İşyerinin çeşitli nedenlerle başkasına geçmesi veya el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan etkilenir mi?

İşyerinin çeşitli nedenlerle el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarında bir değişiklik olmaz. Bir diğer ifade ile işverenin değişmesi, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını ortadan kaldırmayacağı gibi, devreden işveren yanında yapılan çalışmaları da bu anlamda geçersiz kılmaz. Devreden ile devralan arasında bu yükümlülüğün ortadan kaldırılacağına dair bir anlaşma yapılsa bile bu geçerli olmaz.

26.06.1974 doğumluyum. 17.05.1991 tarihli sigorta girişim olup, 1994 yılında askere gittim. Askerlik borçlanabilir miyim ve de ne zaman, nasıl emekli olabilirim? H. TOSUN

İşe giriş tarihiniz askerden önce. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilememekte. Eğer prim güne ihtiyacınız yoksa borçlanmaya gerek yok ama emeklilik tarihinizde prim gün sayınız az gelir de emekli olamazsanız yapmış olduğunuz askerlik süresi kadar süreyi borçlanabilirsiniz. Böylece bu süreyi prim gününüze ekletebilirsiniz. 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 5525 günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 26.06.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? 5..322573 Nolu SMS

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.