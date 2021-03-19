Ücretiniz düşük gösteriliyorsa dikkat! | 19 Mart 2021

3 yıldır bir firmada çalışıyorum. Maaşım 3 bin 500 lira. Fakat başlangıçtan itibaren asgari ücret üzerinden gösteriliyor. Tazminatı nasıl alırım?

İşveren ücretinizi gerçek üzerinden göstermiyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayette bulunabilirsiniz. Emekli olduğunuz zaman işveren tazminatınızı asgari ücret üzerinden öderse elinizdeki belgelerle birlikte iş mahkemesinde dava açıp aradaki farkı alabilirsiniz.

Bir fabrikada 2 yıldır çalışıyorum. Maaşım asgari ücretten gösteriliyor, üstü elden zarfla elden veriliyor. Haklı fesih hakkım var mı? 5...911827 Nolu SMS

İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir. Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi feshedip tazminatınızı alamazsınız.

SSK başlangıcım 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum, 4865 gün primim bulunuyor. Ne zaman emekli olurum? T.T.

SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 585 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 26 Nisan 2022 olacaktır.