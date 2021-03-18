Memur reklam filminde oynar mı? | 18 Mart 2021

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapıyorum. Peynir satan bir firmanın reklam filminde oynamak istiyorum. Memuriyetime engel mi? Ücret de verecekler. Bu sıkıntı yaratır mı? M.Y.

Memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 8'inci maddesine göre davranış biçimine uyulması, mesai saatleri dışında yapılması, hizmet akdine bağlı olarak ve sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi kaydıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde telif sözleşmesi imzalayarak ve telif ücreti alarak reklamlarda rol alması mümkün.

25.09.1973 doğumluyum. 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? S. SEZER

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.