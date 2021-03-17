Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 17 Mart 2021, Çarşamba

Ne zaman emekli olurum? | 16 Mart 2021

05.02.1970 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 12.06.1995. Bu tarihten beri aralıksız çalışıyorum. İşe girmeden önce 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. Eyüp AKYILDIZ
İlk işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
1995 yılından itibaren aralıksız çalışıyorsanız prim gün sayınız tamamlanmıştır. 25 yılınız da tamam ancak 55 yaşınız 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 05.02.1970 olacaktır. Askerlikle bir yaş kazanabilmeniz için 13 ay borçlanma yapmanız gerekmektedir. Fakat siz 8 ay askerlik yaptığınızdan ancak 8 ay borçlanabilirsiniz. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok.

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. İsmail M.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.
İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum? | 16 Mart 2021
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ