Ne zaman emekli olurum? | 16 Mart 2021
İlk işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
1995 yılından itibaren aralıksız çalışıyorsanız prim gün sayınız tamamlanmıştır. 25 yılınız da tamam ancak 55 yaşınız 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 05.02.1970 olacaktır. Askerlikle bir yaş kazanabilmeniz için 13 ay borçlanma yapmanız gerekmektedir. Fakat siz 8 ay askerlik yaptığınızdan ancak 8 ay borçlanabilirsiniz. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok.
■ 02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. İsmail M.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.
İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
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