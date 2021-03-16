Ne zaman emekli olurum? | 16 Mart 2021

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, Toplam 3726 gün primim var. 1997 yılında askere gittim. D.K.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

15.11.1959 doğumlu olup, 18.12.1976 tarihinde SSK'ya giriş yaptım fakat arada bir hayli boşluğum var. Toplam primim askerlikle beraber 3460 gün. Emekli olmam için hangi koşullar gerekiyor? Ahmet CAN

Yaşınız itibariyle 3600 prim günü tamamlayıp kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun içinde 4 ay, 20 gün daha prim ödemeniz gerekiyor.

23.02.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 01.11.1998, 4505 günüm var. 15 yıl, 3600 günden emekli olma sansım var mı? E.K.

İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 17.5 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Tam emekli olabilmeniz için saydığımız 3 şartın da oluşması gerekmektedir. 3600 günden emekli olabilmeniz için ise 60 yaşınızın tamamlanacağı 23.02.2034'ü beklemeniz lazım.