Ne zaman emekli olurum? | 15 Mart 2021

Eşim ev hanımı, daha önceden hiç sigortası yok. Sigorta yaptırmak istiyorum. Kimi 'SSK kapsamında prim öde', kimisi de 'Dışarıdan ödeme sonradan iptal olur' diyor. Ne yapmalıyım? T.G.

Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır.

Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir. Bu nedenle aktif çalışma olmadan 4/a (SSK) primi ödemenizi tavsiye etmem.

1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Erken emeklilikten yararlanabilir miyim? H.İ.G.

İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022'ye kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032'de kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.