Ne zaman emekli olurum? | 14 Şubat 2021

05.06.1976 doğumluyum, 15.07.1994 sigorta girişliyim, 5800 günüm var. Ne zaman emekli olurum? İ. KAÇAR

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki şartlar oluşmuş. 55 yaşınız 2031 yılında dolacak. Bu durumda 05.06.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.

01.01.1979 doğum tarihim, SSK girişim 03.05.1997, 5000 gün primim var. İ. EKER

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 56 şartınızdan dolayı 2035 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 01.01.2035 tarihine kadar eksik olan 825 prim gününü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

SSK ilk başlangıcım 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum 4865 primim var. Ne zaman emekli olurum? Kaya K.

SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 585 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 26 Nisan 2022 tarihi olacaktır.

1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün, ne zaman emekli olurum? F.K.

İşe girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.