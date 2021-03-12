Ne zaman emekli olurum? | 12 Mart 2021

21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayısı 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? S. AKSOY

Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir.

Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim gerekiyor. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005. Enver K.

25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

20.04.1981 doğumlu bayanım. İşe giriş 15.04.2005. N. ONUR

İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 20.04.2039 tarihini bekleyebilirsiniz.