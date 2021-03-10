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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 10 Mart 2021, Çarşamba

Ne zaman emekli olurum? | 10 Mart 2021

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. S.S.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998'de 18 ay yaptım. 5000 primim var. A.T.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036'dan önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

10.03.1971 doğum tarihim, İşe giriş 01.01.1996. Arslan K.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5825 prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 10.03.2027 tarihini beklemelisiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 55 yaşa tabi olabilir ve 10.03.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum? | 10 Mart 2021
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