Ne zaman emekli olurum? | 9 Mart 2021

11.07.1975 doğum tarihim, işe giriş 20.06.1995, 5800 gün primim var. Diyabet hastasıyım, malulen emeklilik olur mu? R.A.

Normal şartlarda işe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yılınız tamamlanmış. Ancak 55 yaşınız 2030'da dolacak. Bu durumda tam emeklilik 11.07.2030 tarihinde olacaktır. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olmak gerekir. Bunun için hastaneye sevk alınmalıdır. Kararı raporlarlara istinaden sağlık kurulu heyeti verecektir. Ayrıca vergi dairesi vasıtasıyla en az yüzde 40 engelli raporu alabilirseniz hemen emekli olabilirsiniz.

01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. E.G.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.

15.07.1975 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 10.06.1997, 5400 gün primim var. V.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik tarihiniz işe girişten önce ise 10 günlük askerlik borçlanıp ödeyerek 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınızı tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 20.08.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.