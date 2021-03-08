Ne zaman emekli olurum? | 8 Mart 2021
25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.
01.05.1965 doğumluyum, 1977'den 152 gün SSK primim, 2 tane çocuğum bulunuyor. Toplu ödeme yapabilir miyim? M.Ö.
Size en yakın ve uygun olanı, 3600 günden emekli olabilmenizdir.
Bu nedenle toplamda 3600 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 2 çocuğa toplamda 4 yıl borçlanabilirsiniz. Geriye kalan 5 yıl 7 ay süreyi aktif olarak çalışarak ya da isteğe bağlı olarak ödemelisiniz.
Toplu ödeme diye bir hak yok.
Sadece doğumları borçlanabilirsiniz.
Bunun yanında eğer isteğe bağlı öderseniz son 3.5 yılı yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekir.
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? R.G.
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
Askerliği borçlanmazsanız 2029'da, yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.
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