Sokağa çıkma yasağının yıllık izne etkisi | 7 Mart 2021

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler yıllık izin hesabından sayılır mı?

İş Kanunu'nun 56/4'e göre, işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Maddenin 5.fıkrasına göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin sürelerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

İş Kanunu'nun 56. maddesinin sözü edilen fıkralarında yıllık ücretli izinden sayılmayacak izin ve tatil günleri açıkça belirtilmiştir. Kanun'un açıkça belirtmediği tatil günleri yıllık ücretli izinden sayılmaktadır.

Nitekim uygulamada, Kanun'da açıkça belirtilmeyen akdi tatil günü (genellikle Cumartesi günü) izinden mahsup edilmemektedir.

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında sokağa çıkma yasağının olduğu günler, yıllık ücretli izinden sayılabilir.

Ancak, konunun yıllık ücretli iznin niteliği bakımından da değerlendirilmesinde yarar vardır. Yıllık ücretli izin, işçinin Anayasa ile güvence altına alınmış olan dinlenme hakkı kapsamındadır.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde işçinin yıllık ücretli iznini serbestçe kullandığı söylenemeyebilir.

İşK.m.56/4 uyarınca işçinin hastalandığında iznini serbestçe kullanamadığı ya da yeterince dinlenemediği düşüncesiyle raporlu sürenin izinden sayılmadığı dikkate alındığında, bu günler de yıllık ücretli izinden sayılmayabilir.