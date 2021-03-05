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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 05 Mart 2021, Cuma

Ne zaman emekli olurum?

02.06.1973 doğumluyum. Aralık 2004'te Bağ-Kur'lu oldum. Süleyman K.
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.

Annem 1957 doğumlu, 1991'den sigorta başlangıcı var. 3600 günden emekli olabilmesi için 1000 güne ihtiyacı var. Geçmişe dönük borçlanma veya benim prim günlerimden tamamlama olur mu? G.Ç.
3600 günü tamamlaması gerekiyor. Sizin sigortanızdan alınıp annenize eklenmesi ya da geriye dönük borçlanma gibi bir durum söz konusu değil. Anneniz işe girişten sonra doğum yapmışsa ancak onu borçlanır. 2600 günün tamamı SSK'lı çalışma ise Bağ-Kur'a müracaat edip isteğe bağlı ödeyerek 1000 günü tamamlayabilir ve yine SSK şartlarından emekli olabilir.

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