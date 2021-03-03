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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 03 Mart 2021, Çarşamba

Ne zaman emekli olurum? | 3 Mart 2021

01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.08.1972 doğumluyum. 4300 gün prime sahibim. Uğur A.
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp Ağustos 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. S.A.
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir.
Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum? | 3 Mart 2021
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