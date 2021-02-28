Ne zaman emekli olurum? | 28 Şubat 2021

Eşim 27.11.1968 doğumlu, 02.12.1996 yılından 2004 yılına kadar Bağ-Kurlu olup primlerini ödemiştir. 2004-2014 yılları arasındaki Bağ- Kur prim borçlarını yapılandırmış olup Mart 2021'de borcunu kapatacaktır. 01.12.2020 tarihinde SSK'lı oldu. C. Kılıç

Eşiniz için en avantajlı emeklilik SSK kapsamından emekli olmaktır. Çünkü daha az prim ve daha yüksek emekli aylı demektir. SSK'dan 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabidir. Askerliği öderse 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilir. Bu durumda 5750 günü tamamlayınca emekli olabilir. Eksik olan 2330 günü ödeyerek prim günü tamamlayabilir.

21.07.1971 doğumluyum, işe girişim, 18.11.1994, toplam gün sayım 7000 küsür gün, ne zaman emekli olabilirim? H.A.

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden önce ise, 6 aylık askerlik borçlanıp 54 yaşa tabi olabilirsiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2025 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 21.07.2025 tarihi olacaktır.