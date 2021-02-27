Ne zaman emekli olurum? | 27 Şubat 2021
5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz.
Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Ayrıca 60 yaşında kısmi emekli olabilirsiniz.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. H.İ.K.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
05.02.1970 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 12.06.1995. Bu tarihten beri aralıksız çalışıyorum. İşe girmeden önce 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. Bu bilgiler ışığında ne zaman emekli olabilirim? Eyüp AKYILDIZ
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişten bu güne kadar aralıksız çalışıyorsanız 25 yıl şartı ile prim gün şartınız tamamlanmış demektir. Ancak emekli aylığı için 55 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne zaman emekli olurum? | 28 Şubat 2021 28 Şubat 2021, Pazar Eşim 27.11.1968 doğumlu, 02.12.1996 yılından 2004 yılına kadar Bağ-Kurlu olup primlerini ödemiştir. 2004-2014 yılları...
- Emeklilik hesabı | 26 Şubat 2021 26 Şubat 2021, Cuma 28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 günüm var. Seyfettin İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce...
- 2000 sonrası işe girenlerin emekliliği | 25 Şubat 2021 25 Şubat 2021, Perşembe İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü...
- 2 çocukla 4 yıl kazanın | 24 Şubat 2021 24 Şubat 2021, Çarşamba 25.08.1965 doğumluyum. 01.10.1983 sigorta başlangıcı, 2206 gün primim var. Doğum borçlanması için 2 çocuğum var....
- Ne zaman emekli olurum? | 23 Şubat 2021 23 Şubat 2021, Salı 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995, ne zaman emekli olurum? Sefer İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş...
- Ne zaman emekli olurum? | 28 Şubat 2021
- Emeklilik hesabı | 26 Şubat 2021
- 2000 sonrası işe girenlerin emekliliği | 25 Şubat 2021
- 2 çocukla 4 yıl kazanın | 24 Şubat 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 23 Şubat 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 22 Şubat 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 21 Şubat 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 20 Şubat 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 19 Şubat 2021
- Engelli çocuğu olanlara erken emeklilik | 18 Şubat 2021