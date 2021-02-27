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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 27 Şubat 2021, Cumartesi

Ne zaman emekli olurum? | 27 Şubat 2021

1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün. R.K.
5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz.
Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Ayrıca 60 yaşında kısmi emekli olabilirsiniz.

03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. H.İ.K.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.

05.02.1970 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 12.06.1995. Bu tarihten beri aralıksız çalışıyorum. İşe girmeden önce 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. Bu bilgiler ışığında ne zaman emekli olabilirim? Eyüp AKYILDIZ
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişten bu güne kadar aralıksız çalışıyorsanız 25 yıl şartı ile prim gün şartınız tamamlanmış demektir. Ancak emekli aylığı için 55 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum? | 27 Şubat 2021
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