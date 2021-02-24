2 çocukla 4 yıl kazanın | 24 Şubat 2021

25.08.1965 doğumluyum. 01.10.1983 sigorta başlangıcı, 2206 gün primim var. Doğum borçlanması için 2 çocuğum var. 3600 günle nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? B.Ü.

Doğumlar işe girdikten sonra ise ve çocukların doğum tarihlerinden sonra 2 yıl içerisinde adınıza herhagi bir prim yatmadıysa 2 çocuğa toplamda 1440 gün doğum borçlanması hakkınız bulunmaktadır. Mevcut priminizin üzerine 1440 günü borçlanırsanız 3600 gün tamamlanmış olur ancak 50 yaşınız 2015 yılında tamamlandığından 58 yaş-kademesine tabisiniz.

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün primim var. 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? ? B.A.

25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim ve 25 yıl tamamlanmış. Emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapsanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmeyecektir.

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530, ne zaman emekli olabilirim? H.M.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli maaşınızın bağlanacağı tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.