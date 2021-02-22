Ne zaman emekli olurum? | 22 Şubat 2021
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış.
52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.03.2023 olacaktır. İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız. Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartınız tamamlandığından SGK'dan alacağınız yaşı bekleyeceğinize dair yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz. Fakat her ne kadar tazminat alsanız da işsizlik maaşına bağlanamazsınız. Çünkü işsizlik aylığı alabilmeniz için haksız bir nedenle ve isteğiniz dışında işten çıkartılmanız gerekmektedir.
01.10.1985 sigorta girişliyim. 3600 prim günüm bulunuyor. Bu şartlar altında emekli olabilir miyim? D.H.
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden ve hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaş-kademe hesabını ona göre yapalım.
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