Ne zaman emekli olurum? | 21 Şubat 2021

1971 doğumluyum. 1990 yılında sigorta başlangıcım, aralıklı olarak 1001 günüm var. Memuriyet başlangıcı 07 Şubat 2001, askerliğim 45 gün bedelli yaptım. Halen çalışıyorum. Emekli olmayı çok istiyorum. Nasıl emekli olurum? Erkan

Memuriyet başlangıcınız ve 2 yıl, 9 ay ve 11 günlük geçmiş sigortalarınızla beraber 9000 gün ve 57 yaşa tabisiniz. Bu durumda 2023 yılında 9000 gün prim gün sayınız, 2028 yılında da 57 yaşınız tamamlanmış olacak. Dolayısı ile emekli olacağınız tarih doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2028 tarihi olacaktır.

Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? D.K.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda priminiz tamamlanır ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında emekli olabilirsiniz.

1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? K.T.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 2029 yılında emekli olabilirsiniz.