Şartlar oluşmadan emekli aylığı bağlanmaz

01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? K.Y.

1987'de işe girmiş olan erkek sigortalılar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler. Bayanlarda ise 20 yıl, 43 yaş ve 5150 prim gün şartları gerekmektedir.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? R. KAYA

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. G. ÖZTÜRK

54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Temmuz 2020'de 25 yıl şartınız dolmuş. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031'de yaşınız dolacak. 11.12.2031'de emekli olursunuz.