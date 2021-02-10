Askerlik 1 yıl kazandırır

27.04.1975 doğum tarihim, 01.05.1998'de SSK giriş tarihim, 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum? Temel A.

SSK girişiniz askerden sonra ise 12 aylık borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 5825 günü tamamlamanız şartı ile 56 yaşınızın dolacağı 27.04.2031 tarihinde emekli olursunuz.

01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 1969 doğumluyum. Halen 3560 gün ödenmiş prim güne sahibim. Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli olup ödenmemiştir. Cemil D.

7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.

1975 doğumluyum. 1997 yılında işçi olarak işe başladım. Şu anki primim 6700 gün. Ne zaman emekli olurum? Sefer A.

1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş şartı da tamamlanınca emekli olabilirsiniz.