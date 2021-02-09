3 soruda kısa çalışma | 9 Şubat 2021

İŞKUR'a verilen kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik yapmak mümkün müdür?

İş müfettişlerince uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi ve/veya çalışılmayan sürenin artırılması için talepte bulunulabilmekle birlikte, bu durum yeni bir başvuru olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, işverenin çalışılmayan sürenin azaltılması veya işyerinin tekrar faaliyete başlama durumlarının bağlı oldukları İŞKUR birimine hızlı bir şekilde bildirmesi gerekmektedir.

Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri veya iş sözleşmesinin askıda kalma durumu kesintiye sebep olmakta mıdır?

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün iş sözleşmesi devam etmekle birlikte, eksik prim gün gerekçesi bildirilen günler ile iş sözleşmesinin askıda olduğu prim yatırılmayan bu süreler 60 günün hesabında dikkate alınmakta olup, kesinti sayılmamaktadır.

Kısa çalışma uygulamasının başladığı tarihte işçinin iş sözleşmesinin askıda kalma hali sona ererse kısa çalışmadan faydalanabilir mi?

SGK işten çıkış kodu (işçi tekrar işe başlatılacaksa), 19 (mevsim bitimi), 20 (kampanya bitimi), 30 (vize bitimi) olarak gösterilmiş olan işçilerin iş sözleşmesi askıya alınmıştır. Kısa çalışmanın başlayacağı tarihe kadar iş sözleşmesi askıda olanların işe başlayacağı tarih, kısa çalışmanın uygulandığı döneme rastlarsa bu durumda olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1983 doğumluyum. Sigorta girişim 21.02.2005. O.K.

En az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Yılmaz Ç.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günle 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında kısmi emekli olabilirsiniz.