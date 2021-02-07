Çalışana 1.431 lira destek | 7 Şubat 2021

Kimler nakdi ücret desteği alır?

● Ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi,

● 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreyi kapsar.

Nakdi ücret desteği başvuruları nasıl yapılır?

● Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları "https://uyg.sgk.gov.tr/ IsverenSistemi" internet adresinden işveren tarafından yapılır.

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK'ya bildirilmelidir.

Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; günlük 47,70 ve aylık 1.431 TL olarak uygulanıyor. Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenir.