Son 3.5 yıl önemli | 5 Şubat 2021

02.02.1969 doğumluyum.30.11.1994'ten sigortam var. Sonrasında 10 yıl Bağ-Kur devam ediyor. Sigortaya 3.5 yıl prim ödersem ne zaman emekli olurum? Selim A.

SSK'dan 55 yaşa tabisiniz. Aralıksız 3.5 yıl öderseniz 1261 gün ödeyince emekli olabilirsiniz.

20.04.1981 doğumlu bayanım. İşe başlama tarihim 15.04.2005. N.O.

İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 20.04.2039 tarihini bekleyebilirsiniz.

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530, ne zaman emekli olabilirim? M.Y.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır.