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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 04 Şubat 2021, Perşembe

Herkes borçlanma yapmaz | 4 Şubat 2021

08.02.1978 doğumlu bayanım, 2004 yılında işe başladım. Prim gün sayım 3800. 2001 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Erken emeklilik olur mu? D.A.
İşe başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız. İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. 7000 gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 08.02.2036 tarihinde tam emekli, 3600 gün ödeyip yine 58 yaşınızın dolacağı 08.02.2036 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.

01.01.1966 doğumluyum, ilk giriş tarihim 30.10.1991. Ne zaman emekli olabilirim? M.K.
İşe girişinize göre, 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 25 yıl ve yaş şartınız tamamlanmış.
Bu durumda 5600 prim gün sayınız tamamlanır tamamlanmaz emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 prim günü tamamlayarak 60 yaşınızın dolacağı 01.01.2026 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.

18.02.1973 doğumluyum, başlangıç 04.03.1996, askerliği ödemedim. Ne zaman emekli olabilirim? E.U.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 3.5 aylık askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5750 prim günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 18.02.2028'de emekli olabilirsiniz.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Herkes borçlanma yapmaz | 4 Şubat 2021
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