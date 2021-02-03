3 adımda nakdi ücret desteği | 3 Şubat 2021

Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabilir?

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçiler, emekli olmamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dahilinde.

Ücretsiz izne ayrılan işçiler için hak kazanma koşulları neler?

İşçinin;

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak koşullarını birlikte taşıması gerekir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları neler?

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanun'un 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilmiş olmak,

Hak etme koşullarını taşımama nedeniyle işsizlik ödeneğinden yararlanamamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

İşe giriş tarihim 30.01.1999, doğum tarihim 1980. Mehmet Y.25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 58 yaşınızın dolacağı 2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

İşe girişim 01.03.2002, 17.04.1978 doğumluyum, 5400 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? S.K.

İşe girişinize göre, 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. 1600 gün daha prim ödeyerek 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2038 tarihinde tam emekli olabilirsiniz.