3.600 gün emekli eder | 2 Şubat 2021

14.03.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 02.02.1998, 4150 prim günüm var. 15 yıl, 3600 günden emekli olma şansım var mı? S.Ö.

İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 9 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 56 yaştan tam emekli olabilmeniz 5825 prim günü tamamlayıp 14.03.2030 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

3600 günden emekli olabilmeniz için ise 60 yaşınızın tamamlanacağı 14.03.2034 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

Bundan sonra hiç prim ödemeseniz de 3600 günden bu tarihte emekli olabilirsiniz.

19.05.1977 doğumluyum. 07.06.1996 sigorta başlangıcım, 5275 gün primim var. 1997'de askere gittim. R.A.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 550 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 19.05.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

24.06.1979 doğum tarihim, SSK girişim 17.12.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım.5000 gün primim var. R.Ç.

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 24.06.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.