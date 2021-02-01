Ne zaman emekli olurum? | 1 Şubat 2021
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 14.04.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.01.1969 doğum tarihim. İşe başlangıcım 01.07.1997, askerlik borçlanması yapmadım. T.K.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 1.5 aylık askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
21.04.1969 doğumluyum. 15.02.1993 tarihinde işe başladım. 1990 yılında askere gitmiştim, 18 ay olarak onu da ödedim. Ş.Y.
Ödemiş olduğunuz askerlikle beraber 25 yıl, 5600 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızı yazmamışsınız.
53 yaş şartınız 21.04.2022 tarihinde dolacak. Bu durumda prim gün sayınızı tamamlamanız şartıyla emekli olabileceğiniz tarih 21.04.2022 tarihi olacaktır.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 prim günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? D.Ö.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor.
Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
01.01.1964 doğumluyum, 01.01.1988 tarihinde işe başladım, 3615 prim günüm bulunuyor. A.B.
3600 gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
Bundan sonra prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 01.01.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
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