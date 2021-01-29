Ne zaman emekli olurum? | 29 Ocak 2021

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. E.K.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

İşe giriş tarihim 01.4.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? R.S.

İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.

26.04.1975 doğumluyum. İlk başlangıcım Bağ-Kur'dan 13.07.1994, şimdi sigortalı olarak çalışıyorum. 7000 günü aşkın primim var. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlansam erken emekli olabilir miyim?

13.07.1994 tarihli işe başlangıcınıza göre, 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış. Ancak 55 yaşınız 2030 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 26.04.2030 tarihi olacaktır. İşe başlangıcınız askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı geriye çekmez.