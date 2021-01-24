Ne zaman emekli olurum?

01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Z. YILLAR

5300 prim gün şartlarına tabisiniz.İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Yaş ile ilgili sıkıntı yok. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

20.03.1984 doğumluyum. İşe giriş tarihim 15.06.1999, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim? N. AYDIN

25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 20.03.2042 tarihine kadar 5975 prim günü tamamlamanız gerekmektedir. Primlerinizi yüksek ödemeniz yüksek emekli aylığı almanız demektir.

20 Ağustos 1976 doğumluyum, sigorta başlangıcım Şubat 1998, 5200 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum.

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği işe girişten önce yaptıysanız 9 ay askerlik ödeyerek 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup 56 yaşınızın dolacağı 20 Ağustos 2032 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? N.A.

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030'da emekli olursunuz.