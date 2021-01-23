Ne zaman emekli olurum? | 23 Ocak 2021
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
Emekli olabileceğiniz tarih 12.05.2035 tarihidir.
■ 01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? B.S.
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Emekli olup kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu üç şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987 yılından önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
■ 01.05.2004 sigorta girişliyim. 10.10.1982 doğumluyum. K.T.
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
Emeklilik yaşınız her iki durumda da 60 yaştır.
■ 01.01.1976 doğumluyum, 01.06.1988'den beri sigorta girişim var. Şu anda 6000 prim günüm bulunmakta. Halen aktif olarak çalışmaktayım. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? U. ŞİŞMAN
25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 51 yaş şartınız 2027 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2027 olacaktır.
■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. V. KAYA
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
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