Ne zaman emekli olurum?

21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayısı 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. S.A.

Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005. E.K.

25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

15.10.1973 doğumluyum. İşe girişim 26.05.1996, 7600 gün primim var. D.M.

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Yaşınız 2029 yılında dolacak. Ancak 6.5 aylık askerlik borçlanıp öderseniz 55 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 15.10.2028 olacaktır.

Babam 1969 doğumlu, ilk işe başlaması 27.04.1994, 5175 gün primi var. 18 ay askerlik yapmış. Askerden sonra işe başlamış. O.Y.

Babanız işe başladığı tarih itibariyle 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabidir. Ancak, askerliği borçlanması halinde 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve doğum tarihinin gün ve ayına göre 2022 yılında emekli olabilir.