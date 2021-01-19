Ne zaman emekli olurum? | 19 Ocak 2021

1971 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? H.İ.Y.

İşe girişiniz stajyerlik girişi değil de normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Bakıldığında emeklilik şartlarınızın tümü tamamlanmış. Hemen emekli olabilirsiniz. Hayırlı olsun.

01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum bulunuyor. E.A.

2005 yılındaki başlangıcınıza göre en az 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. N.K.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? D. EREN

Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

21.06.1970 doğumluyum, sigorta girişim 21.01.1992, askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? M.A. AROSKAY

İşe başlangıcınıza göre, 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 8 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 52 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda toplamda 5525 prim günü tamamlayarak 52 yaşınızın dolacağı 21.06.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.

29.06.1991 tarihinde askere gittim. 16.09.1992 tarihinden itibaren Bağ-Kur'luyum. Doğum tarihim 1971'dir. R.A.

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. 16 aylık askerlik borçlanması ile 52 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılında emekli olabilirsiniz.

Doğum tarihim 01.12.1975, SSK giriş 03.11.1993, prim 7600 gün, ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım? Sedat E.

SSK girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2029 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 01.12.2029 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmak yaşınızı geriye çekmez.

02.02.1969 doğumluyum. 30.11.1994'ten sigortam var. Sonrasında 10 yıl Bağ-Kur devam ediyor. Sigortaya 3.5 yıl prim ödersem ne zaman emekli olurum? D. ÖZ

SSK'dan 55 yaşa tabisiniz. Aralıksız 3.5 yıl öderseniz 1261 gün ödeyince emekli olabilirsiniz. O tarihte yaşla ilgili bir sorununuz da kalmaz.