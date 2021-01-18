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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 18 Ocak 2021, Pazartesi

Ne zaman emekli olurum? | 18 Ocak 2021

01.10.1977 doğumluyum. 01.07.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Kaya K.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.

Emeklilik için yaşı bekliyorum. Yaşı büyütsem erken emekli olur muyum? U.Ö.
Sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. İlk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olur. Yaş büyütmeyle zaman harcamayın.

İşe giriş 1993 Temmuz. 4000 gün primim var. 12.09.1977 doğumluyum. Erol S.
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 12.09.2031 olacaktır.

Sigorta girişim 2004. 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın primim var. Arif A.
İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum? | 18 Ocak 2021
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