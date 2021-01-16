Ne zaman emekli olurum? | 16 Ocak 2021

03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerlik görevimi 27.02.1989 tarihinde yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? E.A.

25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olursunuz. 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.

20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.6.1997. M. ALTIPARMAK

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.

11.10.1986 SSK girişliyim, ne zaman emekli olurum? K. YILMAZ

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün sayınızın ve yaşınızın tamamlanması gerekmektedir.

1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...309140 Nolu SMS

İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 yıl borçlanma hakkınız olabilir.

08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim günüm var. 5...151985 Nolu SMS

İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu 2 şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.