Ne zaman emekli olurum? | 14 Ocak 2021

İşe giriş tarihim 15.09.2002. 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? Halil D.

15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanlar 25 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ve en az 4500 prim günden kısmi emeklilik, 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabidirler. Dolayısı ile sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan yukarıda saydığım şartlara tabisiniz.

01.01.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 14.08.1982 doğumluyum, 4200 güne yakın günüm var. T.L.

İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

06.12.1974 doğumluyum, işe girişim 01.05.1991, toplam gün sayım 5530. D.Ç.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 06.12.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

23.07.1984 doğumluyum. 01.02.2006 tarihli sigorta başlangıcım, yüzde 40 raporum var. 4000 güne yakın prim gün sayım olmuş. N.Y.

Yüzde 40 oranındaki raporunuz ve 2006 tarihli girişinize göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 01.02.2026 tarihine kadar 4400 günü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.