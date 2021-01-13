Ne zaman emekli olurum? | 13 Ocak 2021

01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. E.G.

25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp emekli olma yaşınızı beklemelisiniz.

04.01.1968 doğumlu bayanım. 13.04.1987 SSK girişim var. 1883 SSK günüm ve 2008- 2014 yılları arasında 2170 Bağ-Kur günüm var. 18.02.2019 tarihinden bu yana aktif SSK'lı olarak çalışmaktayım. 2002 yılında 1 doğum yaptım. Doğum borçlanması yapmam gerekir mi ya da doğum borçlanması son 3.5 yıla sayılır mı? Şükran YILMAZ

İlk girişinize göre, SSK kapsamında 43 yaş, 5150 prim gün şartlarına tabisiniz. Ancak verdiğiniz bilgilere göre şu an Bağ- Kur emeklilik şartlarına dahilsiniz. Tekrar SSK emeklilik kapsamına geçebilmeniz için son 3.5 yıl yani 1261 gün SSK dahilinde prim ödemeniz gerekmektedir. SSK kapsamında emekli olabilmeniz için prim günü ve 1261 gün şartını tamamlamanız gerekmektedir. 2002 yılındaki doğumu borçlanmanıza gerek yok. Çünkü 2002 yılındaki doğumu öderseniz son 3.5 yıla değil, 2002 yılına ödemiş olursunuz. Bu durumda son 1261 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

1979 doğumluyum. 17.08.1995 girişliyim. 3500 günüm var. A. AKYOL

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.