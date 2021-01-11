Ne zaman emekli olurum? | 11 Ocak 2021

Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 prim günüm var. B. TOPRAK

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında emekli olabilirsiniz.

01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? Abdullah V.

1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 gün şartlarına tabi olabilirler.

10.10.1974 doğumluyum. 1989 yılında meslek lisesinden sigortalı oldum. İlk primim 11.06.1997 tarihinden itibaren görülüyor. 5300 günüm var. Askerliğimi ne kadar borçlanmalıyım? Ayhan B.

Staj girişi emeklilikte sayılmaz. 1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Sadece 3 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 02.06.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

20.08.1956 doğumluyum. 01.08.1978 işe giriş tarihim, 3219 günüm var ve sigortam askerlikten sonra. H.Ö.

Sizin için en uygun emeklilik 3600 günden emekli olabilmektir. 3600 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz. Bunun için 381 gün daha prim ödemelisiniz. Askerliği ödemediyseniz 381 gün borçlanabilirsiniz.

19.05.1980 doğumluyum. 27.02.2002'de SSK'lı olarak işe başladım, 1377 günüm var. İsteğe bağlı olarak 16.02.2019'da ödemeye başladım, halen devam ediyorum. 2 doğum yaptım, 2008 ve 2013'te. SSK'dan dan mı, Bağ-Kur'dan mı daha önce emekli olurum? Füsun YÜCETÜRK

İşe başlangıcınız baz alındığında SSK'dan daha önce emekli olabilirsiniz. Bağ-Kur'dan emekli olabilmeniz için en az 5400 prim gün ve 61 yaştan kısmi, 58 yaş ve 9000 günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. SSK'dan ise 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günle kısmi, yine 58 yaş ve 7000 günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz. SSK'dan en az 4500 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 10.05.2038 tarihini bekleyebilirsiniz.