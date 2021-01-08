Ne zaman emekli olurum? | 8 Ocak 2021

1966 doğumlu bayanım. 1988 sigorta girişliyim. Arada çok boşluğum var. Prim gün sayım 3300 gün. Z. AYDIN

3600 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlamanız için 300 gün daha prim ödeyerek 58 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2024 yılını beklemelisiniz.

1978 doğumluyum. 01.08.2002'de sigortalı oldum. 3650 gün primim var. Ayrıca yüzde 55 engelliyim. Recep A.

Yüzde 55 vergi indiriminize göre, 19 yıl, 4240 prim gün şartlarına tabisiniz. 19 yıl şartınız 01.08.2021 tarihinde dolacak. Prim gün sayınızın tamamlanması için 590 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.